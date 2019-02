Schluss mit Käfighaltung!

Ohne Sonnenlicht, ohne frische Luft, ohne die Möglichkeit zu scharren. Ohne die Chance jemals den Himmel zu sehen oder einen Wurm aufzupicken geschweige denn ein Sandbad nehmen zu dürfen und sich danach ordentlich durchzuschütteln, so wie es Hennen nun mal machen. Ihr einziger Lebenszweck: täglich ein Ei legen. Doch diese unglaubliche Produktivität fordert seinen Tribut! Nach etwa zwölf Monaten sind die Tiere ausgelaugt und am Ende ihrer Kräfte – somit werden sie entsorgt… In Österreich dürfen ab 2020 Hühner nicht mehr in Käfigen gehalten werden. Auch nicht in den sogenannten „ausgestalteten“ Exemplaren.