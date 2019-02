Sex-Ikone stichelt gegen „Mauer-Bauer“ Trump, Kurz

Als Stargast am Grazer Elevate-Festival

Anderson, die kommende Woche in Graz beim Elevate-Festival für Musik, Kunst und politischen Diskurs als Stargast reden wird, bezieht immer wieder politisch Stellung - meist in Bezug auf Tierschutz und im Kampf gegen den Klimawandel. Aber wie jetzt Trump und Kurz kritisiert sie auch Politiker öffentlich. Erst im Dezember attackierte die 51-jährige US-Ikone den italienischen Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini wegen der Entwicklungen in Italien, „die an jene der 30er-Jahre erinnern“ würden.