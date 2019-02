„Bekenntnis zum Tierschutz“

Gute Nachricht für alle Tierfreunde: Mit 1,3 Millionen Euro unterstützt die Landesregierung die Tierheime in Baden, Brunn am Gebirge, Bruck an der Leitha, Dechanthof in Mistelbach, Krems, St. Pölten, Wiener Neustadt und Ternitz. Die jährliche Förderung wird vorerst bis 2023 ausbezahlt. Die Betreiber: „Eine große Hilfe.“