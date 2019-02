Rezept gegen Ärztemangel: Finanz-Risiko senken!

Drei Ärzte und zehn Pflegekräfte sind in der Mathilde-Beyerknecht-Straße in St. Pölten von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr im Einsatz - ein großes Plus für Patienten. Jetzt soll auch ein Kinderarzt für die Gemeinschaftspraxis gefunden werden. Räumlichkeiten, Personal, Verwaltung, Abrechnung, Geräte - kurz: die gesamte Infrastruktur kann von dem Interessenten „zu günstigen Konditionen“ mitverwendet werden. Das wirtschaftliche Risiko wird also vom Primärversorgungszentrum getragen. So erhofft man sich eine bessere Versorgung. Und diese ist durch ein neues Urteil ohnehin gefährdet: Laut Verwaltungsgericht dürfen die Mediziner nicht mehr verpflichtet werden, an Wochenenden und feiertags Bereitschaftsdienste zu übernehmen.