Meerschweinchen fanden dank „Krone“ ein Zuhause

Es ist schon wieder passiert! Wehrlose Haustiere, einfach „entsorgt“, im Wald ihrem Schicksal überlassen. Neun Meerschweinchen waren es in diesem Fall, die in einem Wald im Südburgenland in einer Schachtel gefunden wurden. Nach dem Aufruf in der „Krone“ fand sich für alle acht Männchen in Rekordzeit das perfekte Zuhause!