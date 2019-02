Wiener Lokal zu Burger-Hotspot Europas gewählt

Während der erste Platz an „Burger And Beyond“ in London ging, ergatterte die Wiener „Beaver Brewing Company“ zumindest Platz 49. „Big 7 Travel“ schreibt lobend: „Die Beaver Brewing Company ist eine Brauerei im amerikanischen Stil, in der die Biere fantastisch sind. Das einzige, was das Erlebnis noch verstärkt, sind die wunderbar großen, leckeren Burger!“