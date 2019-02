Top 7: Die besten Tipps für ein tolles Wochenende

#5. Wiener Technoball

Am 23. Februar wird zum 10. Wiener Technoball geladen und ein ausgelassenes Jubiläumsfest zelebriert. Anlässlich des großen Ereignisses haben die Veranstalter Bernadette und Nicolaus Helletzgruber ein besonders ausdrucksstarkes Motto kreiert: „Just be You - because you are awesome!“. Auf insgesamt drei Floors wird gefeiert.

Wann: Samstag, ab 21 Uhr

Wo: Ottakringer Brauerei, 16., Ottakringer Platz 1