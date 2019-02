„Süße“ Hilfe für ein SOS-Kinderdorf in Afrika

Ob medizinische Grundversorgung, Kindergarten, Schule oder ein Zuhause. All das bietet die Organisation SOS-Kinderdorf seit fast fünf Jahrzehnten in Abobo-Gare, Elfenbeinküste, Erwachsenen und Kindern in Not. Eine Hilfe, die immens wichtig ist. Leben doch geschätzte 20% der Bevölkerung in Slums. Möglich ist das Engagement vor Ort nur durch Spenden und Unterstützer. Wie beispielsweise Süßwarenhersteller Manner, der in Abobo-Gare ein Haus für eine Kinderdorf-Familie errichten ließ.