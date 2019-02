Inflation im Jänner auf Zwei-Jahres-Tief: 1,7%

Heuer im Jänner kostete Sprit im Schnitt „nur noch“ 1,1 Prozent mehr als ein Jahr davor. Bedeutendster Preistreiber gegenüber Jänner 2017 war der Bereich „Wohnung, Wasser, Energie“ mit plus 2,5 Prozent, wobei die Mieten um 3,3 Prozent anzogen, so die Statistik Austria am Freitag. Haushaltsenergie kostete 3,7 Prozent mehr. Auch die Preisanstiege bei Restaurants und Hotels (plus 2,9 Prozent) schlugen erneut stark auf den Verbraucherpreisindex (VPI) durch. Der für Eurozonen-Vergleiche errechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex lag in Österreich im Jänner, ebenso wie der nationale VPI, um 1,7 Prozent höher als ein Jahr davor.