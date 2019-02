Leichen in Fluss: Tote als Ehepaar identifiziert

Nach dem Fund zweier Leichen in der Piesting in Niederösterreich hat die Exekutive am Freitag Details zu den Identitäten der Toten bekannt gegeben. Die beiden wurden von Ortsansässigen als ein Ehepaar identifiziert. Es handelt sich um einen 75-jährigen Mann und dessen Frau (74), teilte Polizeisprecher Heinz Holub mit. Am Freitagnachmittag wurden die beiden Leichen zur Beerdigung freigegeben.