So reagiert Verona auf Anfeindungen von „Naddel“

In ihrer druckfrischen Autobiografie „Nimm dir alles, gib viel“ gebe es natürlich auch ein Kapitel über ihre Kurzehe mit Bohlen - und „Naddel“. „Sie gehört ja natürlich in diese Kurzgeschichte mit rein, aber ich hatte nie vor, irgendjemanden in meinem Buch vorzuführen oder ihn schlecht dastehen zu lassen.“ Das gelte auch für die Beziehung zu Abd el Farrag, denn: „In meinem Buch steht einfach nur die Wahrheit und die ist halt auch mal holprig und kantig und spitz. Eine Wahrheit besteht nicht nur aus Komplimenten, sondern manchmal auch aus Dingen, die man nicht so gerne hört.“