Böse Nase: Mit Bergbildern erfolgreich

Online kennen Naturfans Peter als „piet_flosse“, denn fast täglich liefert der Mölltaler lässige Story und spektakuläre Bilder von Gipfeln, Graten und aus Felswänden. Besonders eindrucksvoll sind seine Aufnahmen von der Bösen Nase oberhalb von Pusarnitz. Deshalb ist der 2.227 Meter hohe Aussichtsgipfel auch unser Bergziel. „Tagsüber war ich hier noch nie“, verrät der 28-Jährige beim Aufstieg: „Normalerweise bin ich zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang hier, weil dann Licht und Stimmung perfekt sind.“ Generell ist Peter mit seiner Kamera gern zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sein Zeitraffer-Video eines Wolkenbruchs über dem Millstätter See wurde im Vorjahr weltweit zu einem Internet-Hit. Besonders genießt der „Influencer“ die Zusammenarbeit mit Tourismusregionen, denen er erstklassigen und authentischen Content liefert. Und wir lassen uns auf dem Gipfel mitten im Winter die Frühjahrssonne ins Gesicht scheinen. Unsere Firnabfahrt unterbrechen wir nur mit einem Stopp bei der Christebauerhütte, die bei Schönwetter in 1680 Metern Höhe geöffnet hat.