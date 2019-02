Zwei Männer verirrten sich bei mehrtägiger Skitour

Ein Tscheche (61) und ein Klagenfurter (67) haben sich bei einer mehrtägigen Skitour in der Obersteiermark verirrt und mussten Hilfe anfordern. Gestartet waren sie am Montag in Mariazell, am Mittwoch verloren sie die Orientierung und mussten im Freien übernachten. Zudem hatte sich der Klagenfurter am Knie verletzt. Am Donnerstag wurden die beiden entdeckt und von einem Hubschrauber geborgen.