Mord an Linda Ann (11) nach 45 Jahren geklärt

In den 1970er-Jahren ist ein elfjähriges Mädchen in Kalifornien auf seinem Weg nach Hause in Newport Beach verschwunden - die Leiche von Linda Ann O‘Keefe wurde am nächsten Tag in einem Graben gefunden. Erst 45 Jahre später konnte der Mörder ausgeforscht werden. DNA-Beweise überführten den heute 72-jährigen James Neal. Er oder ein Verwandter hatten seine Ahnen ausforschen wollen, so gelangte sein DNA-Profil in die Datenbank der Ermittler.