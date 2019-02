HIV-Angst: Europäisches Porno-Business lahmgelegt

Natürlich müssen sich die Unternehmen nicht an diesen selbst auferlegten Pornostopp halten - so erklärte bereits ein bekannter Porno-Produzent in Frankreich, an dem „reaktionären Shutdown“ nicht mitzuwirken -, doch die Sorge vor weiteren HIV-Fällen ist berechtigt. Ein Fall von Syphilis habe „Unilad“ zufolge schließlich innerhalb von zwölf Monaten zu vier bekannten Ansteckungen in der Szene geführt. In der Branche sei daraufhin nicht nur versucht worden, dies unter den Teppich zu kehren, Darsteller, die aus Angst vor einer Ansteckung Drehs nicht hätten machen wollen, seien unter Androhung von riesigen Strafzahlungen dazu gezwungen worden.