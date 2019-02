Daniela Katzenberger begräbt Baby-Wunsch

„Wir haben den Wunsch nach einem zweiten Kind jetzt komplett begraben“, erklärte Daniela Katzenberger „Promiflash“ auf einem Promi-Event. Der Grund für diese Entscheidung sei die Last, die mit der Hoffnung auf eine weitere Schwangerschaft auf dem Paar gelegen habe. „Wir haben das jetzt auch ein bisschen weggeschoben, haben gesagt, wir planen da mal nichts - das haben wir so und so nie gemacht, aber wir haben jetzt auch für uns gesagt, wir legen es mal nicht so drauf an.“