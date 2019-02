So zaubern Sie das perfekte Finish Kopieren

Der Winter ist ein wahrer Beauty-Killer für unsere Haut: Die Kälte macht sie trocken und schuppig, die fehlende Sonne wiederum fahl und blass. Da kapituliert selbst die geliebte Foundation. Aber: Nicht verzagen, Drops auftragen! Die mit einer Pipette aufzutragenden, flüssigen „Wundermittel“ erleben gerade einen Mega-Hype. Und das zu Recht! Mit lediglich zwei bis drei Tropfen erzielen Sie damit schon eine deutliche Verbesserung.



Dafür mischen Sie die einfach am Handrücken in Ihr Make-up ein. Das macht es dünner und lässt den Look dadurch natürlicher wirken. Zugleich verleiht es Ihnen aber je nach Bedürfnis eine leichte Bräune, zarten Schimmer oder dank feuchtigkeitsspendender Pflege jugendliche Frische. Natürlich können Sie auch eine Kombination aus allen drei Drops verwenden. Welche wir Ihnen empfehlen, sehen Sie hier.