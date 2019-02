Asfinag-Boss: „Baustart noch heuer möglich“

Weitere 140er-Zonen werden geprüft

Weiters auf der To-do-Liste des Asfinag-Chefs, der Anfang Februar seinen Dienst angetreten hat: der weitere Ausbau der Tempo-140-Strecken in Österreich. Derzeit würden Strecken „in drei, vier Bundesländern“ geprüft, so Hufnagl zur Zeitung. Noch im Frühjahr sollen neue Strecken bekannt gegeben werden. Denn mit 140 km/h würde nur „legitimiert, was bisher gefahren wurde“.