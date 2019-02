SPÖ kritisiert hoch bezahlte Posten in Ministerien

Teilweise beachtliche Gehälter

Per 1. Jänner 2019 waren es der Anfragebeantwortung zufolge insgesamt 7841 Sonderverträge - um 435 mehr als noch vor einem Jahr. Eine Einzelgenehmigung des zuständigen Ministers Strache war bei 268 neuen Verträgen nötig. Davon betreffen die allermeisten Dienstverträge in den Ministerbüros (200), in sonstigen Stabsstellen und „Think Tanks“ der Regierung (12) sowie in den Generalsekretariaten (4).