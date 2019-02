Rund 200 US-Soldaten sollen in Syrien bleiben

Die USA wollen auch nach dem geplanten Truppenabzug aus Syrien Soldaten in dem Bürgerkriegsland stationiert lassen. Eine kleine Gruppe von „etwa 200“ Soldaten solle für eine gewisse Zeit zur „Friedenssicherung“ in Syrien bleiben, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Donnerstag.