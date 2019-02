Pyro-Spalier! Heller Wahnsinn der Zenit-Fans

Das ist der helle Wahnsinn! So ein Pyro-Spektakel hat die Fußballwelt noch selten gesehen. Die Fans von Zenit St. Petersburg empfingen den Mannschaftsbus am Donnerstagabend am Weg zum Stadion mit einem regelrechten Pyro-Spalier, das sich über Hunderte Meter zog (siehe Video). Der Mannschaft hat‘s offenbar gut getan - Zenit stieg mit einem 3:1 gegen Fenerbahce ins Europa-League-Achtelfinale auf.