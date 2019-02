Inter? Chelsea? Das sind Salzburgs mögliche Gegner

Erinnerungen an Heldentaten

Für Salzburg könnte noch einiges drin sein. Denn der Auftritt gegen Brügge am Donnerstagabend erinnerte an die Heldentaten des Vorjahres. Mit einer 4:0-Gala gegen Club Brügge wendete Red Bull Salzburg das Aus im Sechzehntelfinale der Europa League am Donnerstag ohne großes Zittern ab. Die Elf von Marco Rose präsentierte sich geschlossen stark, lieferte laut dem Deutschen eine „bärenstarke“ Leistung ab und darf weiter Duelle mit Europas Fußball-Prominenz ins Auge fassen.