Verkehrsleitsystem wäre auch in Salzburg möglich

Schon zu Beginn der Konferenz mit dem Thema „Überregionale Verkehrskonzepte in Europa für Salzburg“ schaffte es die Neutor-Sperre ins Rampenlicht – als Negativ-Beispiel. Die Veranstaltung vom „Institut der Regionen Europas“, kurz IRE, beleuchtete die unterschiedlichen Lösungsansätze in verschiedensten Städten in Europa. Diese bestätigten den neuen Salzburger Weg: Nur gemeinsam kann eine Region die Wende schaffen. Instituts-Präsident Franz Schausberger brachte es schnell auf den Punkt: „Es muss überregional gedacht werden und es braucht intelligente Lösungen. Dabei spielt die Vernetzung eine entscheidende Rolle.“ Sie es Dresden, Tübingen, Stuttgart, Zürich oder Bozen – alle Städte forcieren den Schienenverkehr. Denn da können die meisten Personen in der kürzesten Zeit transportiert werden. Die Strecken reichen dabei aus den Städten weit ins Umland. Auch wichtig: Bürger wollen möglichst ohne Umsteigen ans Ziel gelangen. Gemeinsame Einigkeit herrschte in der Frage, welche Maßnahmen nicht helfen, oder sogar Kontraproduktiv sind: Verbote ohne alternative Möglichkeiten und Schikanen gegen den privaten Auto-Verkehr.