Aus für Bayer Leverkusen, Chelsea locker weiter

Beim 3:0-Sieg für Chelsea gelangen Giroud (51.), Barkley (74.) und Hudson-Odoi (84.) die Treffer - bereits vor einer Woche hatten die Engländer einen 2:1-Sieg in Malmö gefeiert. Betis Sevilla unterlag zuhauses Stade Rennes mit 1:3 (Hinspiel 3:3) und ist damit der einzige spanische Vertreter, der es nicht ins Achtelfinale schaffte. Die Auslosung für die Runde der letzten 16 steigt am Freitag ab 13 Uhr in Nyon.