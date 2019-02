EU-Parlament macht Druck bei Abbiegeassistenten

Verpflichtende Abbiegeassistenten für Lkw, um in den toten Winkel zu sehen, werden in Österreich nicht so schnell kommen. Bis es so weit ist, sollen andere Maßnahmen helfen, Gefahren des toten Winkels zu verringern. Das war das für viele ernüchternde Ergebnis des von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) einberufenen Lkw-Sicherheitsgipfels zu Wochenbeginn.