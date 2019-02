Tödliche Kuhattacke: Bauer soll 490.000 € zahlen

Urteil: Zaun hätte Unfall verhindern können

Die Urteilsbegründung lautete nun, dass der Almbauer das Gebiet, in dem seine Kühe grasten, einzäunen hätte können. Die Entscheidung wurde im Wesentlichen damit begründet, dass der Viehhalter den Weg abzäunen und so den Unfall hätte verhindern können. Das Gericht ist laut Anwalt des Bauern entgegen eines Gutachtens zu dem Schluss gekommen, dass zumindest der Teilbereich, in dem die Attacke passiert ist, hätte abgetrennt werden können.