Renault-Pilot Hülkenberg markiert die Bestzeit

Renault-Pilot Nico Hülkenberg ist zum Abschluss des ersten Teils der Formel-1-Testfahrten Bestzeit gefahren. Der 31-jährige Deutsche drehte am Donnerstag auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo bei Barcelona in 1:17,393 Minuten die schnellste Runde und verwies Debütant Alexander Albon aus Thailand im Toro Rosso um 0,244 Sekunden auf den zweiten Platz.