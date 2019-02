Huawei in Zahlen: Fast so groß wie Google

100 Mitarbeiter in Österreich, 255,6 Mio. Euro Umsatz

In Österreich ist Huawei seit 2007 mit einem Standort in Wien vertreten. Derzeit beschäftigt das chinesische Unternehmen 100 Mitarbeiter in Österreich, wobei etwa ein Drittel der Belegschaft aus China kommt. Den Umsatz in Österreich schätzte man 2018 auf 255,6 Millionen Euro.