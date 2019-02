Legende wird 70: „Es gibt nur einen Niki Lauda“

Viel lieber würde er in seinem Büro hocken oder in einem Flugzeugcockpit auf den Slot warten. Am liebsten wäre es ihm aber, würde er dieser Tage mit dem Formel-1-Zirkus in Barcelona herumtingeln, die Stoppuhr nicht aus den Augen lassen, wenn seine Starpiloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas den neuen „Silberpfeil“ zu WM-Testzwecken um die Highspeed-Kurven jagen. So ist er eben, unser Niki.