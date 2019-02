Diese Klicks zahlen sich aus und helfen sparen

Vergleich und Beratung

Insgesamt kann man mit der Internetseite schon in 27 Bereichen Kosten vergleichen, um dann die günstigsten Anbieter auszuwählen - oder vom durchblicker-Team wählen zu lassen. Es unterstützt per Chat oder Telefon. Am Ende spart man mit wenigen Klicks sehr viel Geld. „Bei Autoversicherungsvergleichen haben wir 2,5 Millionen Zugriffe im Jahr“, meint Baudisch. Und rund 27 Prozent der Haushalte, die ihre Stromanbieter wechseln, machen das über durchblicker.at. Mittlerweile bleibt es gar nicht mehr beim Vergleichen: „Wir sind ein echter digitaler Vertragsmanager für Kunden.“