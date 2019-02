Erste Goldene in Seefeld an Kläbo und Falla

Kläbo sicherte sich nach serienweisen Sprintsiegen im Weltcup in souveräner Manier nach Olympiagold 2018 den nächsten großen Titel. Im Finale verwies er Titelverteidiger Federico Pellegrino aus Italien und den Russen Gleb Retiwych auf die weiteren Medaillenränge. Vor zwei Jahren in Lahti war sein Stern mit WM-Bronze aufgegangen, mittlerweile ist er auf den kurzen Strecken nahezu unschlagbar und auch in Distanzrennen eine Bank. Dementsprechend kann er am Samstag im Skiathlon und am Sonntag im Teamsprint nachlegen und wohl bald in die Fußstapfen großer Landsleute wie Björn Dählie oder Petter Northug treten.