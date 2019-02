„Würden eher zusperren, als Regierung zu helfen“

Es gibt in China seit 2017 ein Gesetz, das Unternehmen zur Kooperation mit den Behörden verpflichtet. Was würde Huawei tun, wenn die Regierung von diesem Gesetz Gebrauch macht und Spionage anordnet?

Diese Frage wurde auch unserem Gründer schon gestellt. Ich möchte festhalten, dass unsere Regierung allein im letzten Monat dreimal gesagt hat, dass sie keine Zwangsmaßnahmen gegen eine Firma ergreifen würde, um das durchzusetzen. Was die chinesische Regierung von Firmen verlangt, ist genau das Gleiche, was auch die britische oder US-amerikanische Regierung von Firmen zum Zwecke der nationalen Sicherheit verlangen. Das bedeutet aber keinesfalls, dass wir Hintertüren installieren oder mit unserer Ausrüstung spionieren. Es gibt wirklich keinen Zwang für solche Maßnahmen. Außerdem haben wir klar gesagt: In den letzten 30 Jahren gab es bei Huawei nie derartige Anfragen. Sollte je der Fall eintreten, dass wir gefragt werden, dann werden wir uns weigern. Unsere Botschaft ist klar: Wir würden unser Unternehmen eher schließen, als irgendetwas zu tun, was unseren Kunden oder unseren Partnern schadet. Wir geben unseren Kunden und Partnern eine starke Stimme.