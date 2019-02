Hoffnung stirbt bei Salzburgs Eisbullen zuletzt

Schweigen ist weiter in der Red Bull(s)-Chefetage angesagt, man lässt Trainer Poss in seiner dritten Salzburg-Saison nach wie vor uneingeschränkt werken. Somit geht halt das Hoffen weiter, dass doch noch die Mannschaft Leistungen sprechen lässt. Auf heimischem Eis: heute gegen Bozen sowie am Sonntag gegen Fehervar.