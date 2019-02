Rot-Grün-Pinkes Bündnis beschließt Neutor-Sperre

„Es geht nicht um die Sperre des Neutors, sondern um Wahlkampftaktik“, hielt ÖVP-Klubchef den Fraktionen von SPÖ, Grünen und Neos in der Debatte vor. Die „schwachbrüstigen Bürgermeisterkandidaten“ Bernhard Auinger (SPÖ) und Lukas Rößlhuber (Neos) hätten zweieinhalb Wochen vor der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 10. März „mehr Aufmerksamkeit und Präsenz in den Medien“ gebraucht. Da nehme man auch in Kauf, dass die Bewohner von Lehen, Maxglan und Mülln durch den Ausweichverkehr zusätzlich belastet würden.