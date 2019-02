Nach Granaten-Übung mit Panzerwagen überschlagen

In dem Panzerwagen befanden sich Berufssoldaten des Pionierbataillons 3 aus Melk im Alter von 21 bis 27 Jahren - darunter ein Unteroffizier (27) aus Niederösterreich und drei Chargen - zwei stammen ebenfalls aus Niederösterreich, einer aus Wien. „Die Soldaten waren gerade am Weg zurück vom Handgranatenwerfen. Der Unfall passierte auf einer Straße, also es war ein Verkehrsunfall. Mehr können wir zur Ursache aber noch nicht sagen“, so Oberst Michael Bauer gegenüber krone.at.