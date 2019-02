Ungarn nahm 300 Flüchtlinge aus Venezuela auf

Der Machtkampf in Venezuela zwischen Präsident Nicolas Maduro und dem oppositionellen Parlamentschef Juan Guaido hat nun auch die ungarische Innenpolitik erfasst. Wie am Donnerstag bekannt wurde, waren vor einigen Monaten 300 Flüchtlinge aus dem Krisenstaat auf Staatskosten nach Ungarn ausgeflogen worden. Die Opposition übt heftige Kritik an der „Geheimaktion“ der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban.