Schwerverletzte Frau: „Danke an die Schutzengel!“

Beim Gedanken an ihren schweren Unfall am 26. Dezember letzten Jahres in Graz am Eggenberger Gürtel Kreuzung Alte Poststraße laufen der 41-Jährigen immer noch die Tränen übers Gesicht. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht restlos geklärt. Sie hofft, dass sich diesbezüglich noch Zeugen - vor allem ein Fußgänger, der alles gesehen haben muss - bei ihr unter 0664/49 53 777 melden.