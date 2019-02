Lauf-Klassiker: Keine Staatsmeisterschaften mehr

Das darf doch nicht wahr sein! Die 800 Meter der Frauen, ein Klassiker der Welt-Leichtathletik und jahrelang eine Domäne der heimischen Leichtathletik, haben in Österreich in der Halle den Status einer Staatsmeisterschaft verloren. Grund ist, dass in dieser Disziplin, in der Steffi Graf in der Halle einst Europameisterin und Vize-Weltmeisterin war, bei Staatsmeisterschaften in den letzten drei Jahren im Schnitt zu wenig Teilnehmerinnen am Start waren.