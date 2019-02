Im Inntal werden Insekten wieder intensiver summen

47 Flächen stellen Gemeinden zur Verfügung

Bereits im Herbst 2018 wurden für diese grüne Idee die Weichen in den Gemeindestuben gestellt: In Roppen, Haiming, Silz, Mötz, Stams, Mieming und Obsteig werden Insekten in Zukunft wieder intensiver summen, denn diese Kommunen stellen nicht weniger als 47 Flächen zur Verfügung. Aber auch private Gartenbesitzer sind eingeladen, am Projekt mitzumachen.