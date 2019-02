Streif-Wahnsinn! Rallye-Ass fährt Mausefalle RAUF

Er war Rallycross-Weltmeister und DTM-Meister, hat viel erlebt - das war aber selbst für Mattias Ekström ein Abenteuer der ganz besonderen Art. Mit einem elektrischen Audi fuhr er die legendäre Streif in Kitzbühel bergauf, und zwar just an der steilsten Stelle, der berüchtigten Mausefalle (siehe auch Video oben).