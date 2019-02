Grazer Mühlgang für neue Radautobahn zuschütten

Spektakulärer Vorschlag zweier Studienautoren: Der Mühlgang in Graz soll zugeschüttet werden, weil er nicht mehr benötigt werde. Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl findet die Idee exzellent und will sie weiterverfolgen. Schon einmal wurde ein Mühlgang „begraben“ - am linken Murufer in den 1970er-Jahren.