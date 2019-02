„Anthem“: Schwache Wertungen für EAs Loot-Shooter

Beim französischen Magazin „JeuxActu“ kritisiert man: „Anthem fühlt sich etwas komisch für ein Bioware-Spiel an, weil die Erzählung offensichtlich nicht Priorität hatte und man sich auf Kampf und Erforschung konzentriert hat.“ Auch der momentan aus Sicht der Tester noch eher magere Umfang hindere „Anthem“ am Vorstoß in noch höhere Wertungsregionen.