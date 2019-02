Vater für den Teufel gehalten und getötet: Urteil

„Ich hab‘ ein Messer genommen und reingestochen. In den Hals“, schildert der 29 Jahre alte Angeklagte am Donnerstag vor Gericht, wie er am 21. September 2018 seinen eigenen Vater tötete - weil der junge Mann ihn für den Teufel hielt, aufgrund einer ausgeprägten paranoiden Schizophrenie. An dieser leidet der Beschuldigte seit seinem 16. Lebensjahr. Ein Gutachten bescheinigte ihm Zurechnungsunfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat, er wurde schlussendlich in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.