Unterweger verpasst Sprint-Finale hauchdünn

Die Steirerin Lisa Unterweger hat im ersten Bewerb der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld die Teilnahme an der Finalphase verpasst. Die 24-Jährige lief in der Qualifikation für den Langlauf-Sprint der Damen am Donnerstag auf Platz 44. Das Viertelfinale der besten 30 verfehlte Unterweger, die einzige ÖSV-Teilnehmerin, um 2,77 Sekunden.