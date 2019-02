Gwyneth Paltrow fordert einen Dollar Schadenersatz

„Er hat es nur auf mein Geld abgesehen.“

Für die 60 Millionen Dollar reiche Oscarpreisträgerin ist klar, dass er nur ihren Ruhm ausnutzen will und die Hoffnung hat, sie würde ihm lieber die geforderten 3,1 Millionen Dollar zahlen, damit die Negativ-Schlagzeilen ein Ende haben. Die schaden ihrem Ruf natürlich, doch anders als von Sanderson erwartet, wehrt sie sich mit einer Gegenklage. Darin verlangt sie für die Verleumdung allerdings nur einen Dollar Schadenersatz. „Mir ist die Wahrheit wichtiger als das Geld. Und wenn mir das Gericht am Ende doch mehr Geld zuspricht, dann spende ich alles einem wohltätigen Zweck“, so Gwyneth Paltrow.