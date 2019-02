Israel-Wahlkrimi: Starkes Duo gegen Netanyahu

Die neue Liste wird bei der Wahl dem rechten Bündnis gegenüberstehen, dessen Gründung Netanyahu am Vorabend bekannt gegeben hatte. Ihm gehören die ultrarechten Parteien Jüdisches Heim, Nationale Union und Jüdische Kraft an. Ihre gemeinsame Liste solle sicherstellen, dass „die Stimmen der Rechten nicht verloren gehen“, sagte Netanyahu am Mittwochabend. Netanyahus konservative Likud-Partei behält ihre eigene Liste.