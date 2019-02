Eigene Kinder gequält: Neuer Prozess gegen Arzt

Richter sah „verspäteten Rosenkrieg“

Andreas Rom, der Richter des ersten Verfahrens, sah in der Anzeige der Kinder, die mittlerweile alle erwachsen sind, einen „verspäteten Rosenkrieg“, da sie erst erfolgte, als sich der Arzt scheiden lassen wollte. Zu Diskussionen hatte auch die Urteilsbegründung geführt, in der der Richter auf die Kleidung der Kinder (legen „offensichtlich auf Kleidung, dem Anlass entsprechend, keinen Wert“) und der Mutter („extravaganter Kleidungsstil, überladene Person“) vor Gericht einging. Die vier Kinder wandten sich wiederholt an die Medien und hatten sogar einen eigenen Berater engagiert, der ihnen helfen sollte, ihre Sicht der Dinge zu lancieren.