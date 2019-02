Streit um Karfreitag: Protestanten wollen klagen

Klage gegen „Halbierung“

Bischof Michael Bünker erwägt indes eine Klage gegen die angekündigte „Halbierung“ des Karfreitags. Bünker lässt nun rechtliche Schritte gegen diesen Plan prüfen. „Bei uns werden viele Gottesdienste am Karfreitag in der Früh und am Vormittag von Ehrenamtlichen geleitet. Die Regelung stellt eine echte Hürde dar“, sagt der evangelische Bischof und sieht damit das Grundrecht auf Religionsausübung „stark beeinträchtigt“.