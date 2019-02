Kaltes Wochenende, dann kommt der Frühling wieder

Am Samstag wird es kalt: Im Ostalpenraum etabliert sich hoher Luftdruck und damit deutlich ruhigeres Wetter. Nach Auflösung letzter Nebelreste überwiegt bis zum Abend der Sonnenschein. Oft zieren nur dünne hohe Wolkenfelder den Himmel. Der Wind kommt aus Nordwest bis Nordost und weht schwach bis mäßig, im Bergland sowie anfangs auch noch im Osten zum Teil lebhaft. Minus acht bis minus drei Grad zeigt das Thermometer in der Früh, tagsüber minus eins bis plus zehn Grad, am wärmsten ist es im Westen.