Frankreichs Liga bestraft Nantes für Sala-Gedenken

Der französische Erstligist FC Nantes muss wegen des Einsatzes von Pyrotechnik seiner Fans im Rahmen des Gedenkens an den verstorbenen Fußballer Emiliano Sala insgesamt 21.000 Euro zahlen. Die französische Fußball-Liga verhängte am Mittwoch Sanktionen für Aktionen in den Heimspielen gegen Nantes und Nimes.